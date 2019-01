20/1

Verschillende locaties in Vlaanderen – Literatuur op een nuchtere maag, dat verteert niet erg goed. En dus presenteert Toast Literair naast heel wat schoon schrijvend volk ook een smakelijk ontbijtje. De grootste literaire brunch van het land voltrekt zich op vele plekken: sla tussen het eitje en de koffiekoek een praatje met auteurs als Lize Spit, Bart Moeyaert en Stefan Hertmans (of een van de meer dan honderd andere), en met wat geluk pik je ook een voorstelling of een streepje muziek mee. Dat is een zondagochtend wel besteed.

toastliterair.be