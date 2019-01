VIDEO. Tim Verheyden wijst op de gevaren van Facebook

Binnenkort bestaat Facebook vijftien jaar. VRT-journalist Tim Verheyden helpt een niet-gebruiker bij het aanmaken van een account. Daarbij waarschuwt hij hem voor de addertjes onder het gras.

Vanaf maandag 21 januari zendt Canvas en VRT NU de driedelige docureeks ‘Facebook en ik’ uit. Daarin legt PANO-journalist Tim Verheyden de gevaren bloot van Facebook, dat op 4 februari zijn 15de verjaardag viert.







Roeland is een van de mensen die nog géén Facebookaccount heeft en overloopt samen met Tim het aanmeldingsproces. Destijds paste hij ervoor omdat hij weigerachtig stond tegenover het opgeven van zijn privacy.

Altijd en overal in het oog gehouden

Hoewel Facebook gratis is, wordt doorheen het registratieproces duidelijk dat de gebruiker een product wordt. Als Facebookgebruiker maak je onder meer reclame voor verschillende producten, en omdat het populaire sociale mediaplatform altijd actief is, volgt het jou 24 op 7 op de voet. “Stel dat je ‘locatievoorzieningen’ hebt aanstaan, dan weet Facebook dat jij in dat café bent. Maar stel dat je daar met vrienden zit die ook een Facebookaccount hebben, dan kan Facebook via hoe ze de andere vrienden volgen, weten dat jij daar ook bent geweest”, legt Tim uit.

Dat hoge ‘Big Brother’-gehalte boezemt Roeland angst in.