VIDEO. Neem eens een kijkje in het ‘beste hotel ter wereld’

Zin om je eens goed te laten verwennen? Als het heel wat mag kosten, is het Four Seasons Resort in Bali misschien iets voor jou.

Als we het reismagazine Travel Leisure mogen geloven, is het Four Seasons Resort in Bali (Indonesië) het beste hotel ter wereld. Het luxueuze hotel bevindt zich aan de baai van Jimbaran, tussen het strand en de jungle.

Eigen kok, butler en fitnesscoach







Het prachtige hotel bestaat uit verschillende residenties. De meest exclusieve suite is de Imperial Villa. Die is maar liefst 1.296 vierkante meter groot en omvat drie slaapkamers met badkamer, een overloopzwembad met zicht op zee en een eigen tuin. Aangezien je voor die residentie 13.000 euro per nacht betaalt, verbaast het niet dat je je eigen kok, butler en fitnesscoach ter beschikking krijgt.

Mocht je ondertussen achterover gevallen zijn van de prijs, geven we even mee dat er ook minder dure suites zijn. Voor zover enkele duizenden euro’s per nacht minder duur zijn, uiteraard.