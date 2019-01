Geef jij deze honden een nieuwe thuis?

Balton (refnr 15040)







Hoi, ik ben Balton. Ik tover meteen een glimlach op je gezicht, want ik geniet volop van het leven, zelfs na een verblijf in een Spaans dodingsstation. Ik ben een energiek ventje en ren en speel graag. Ik ben sociaal met andere honden. Wonen in een gezin met kinderen zou ik geweldig vinden, maar best niet bij de allerkleinsten, want daar ben ik iets te hevig voor. Wie wil graag met mij aan een nieuw avontuur beginnen?

Geslacht mannelijk

Leeftijd 2,5 jaar

Ras kruising Beagle

Grootte 39 cm

Vacht kortharig

Gewicht 13 kg

Udo (refnr 15307)

Ik ben Udo. Ik belandde samen met mijn twee broertjes piepjong in een Spaans dodingsstation en moest door mijn redders met de fles worden gevoed. Ik ben nu een vrolijke pup, die volop van het leven geniet. Ik houd van spelen en ravotten, maar ook van uitgebreid knuffelen. Ik ben sociaal met mens en dier, en kan niet wachten om naar een nieuwe, fijne thuis te vertrekken!

Geslacht mannelijk

Leeftijd 6 maanden

Ras kruising

Grootte 378 cm

Vacht kortharig

Gewicht 5 kg

Pompeo (refnr 15446)

Mijn naam is Pompeo en ik werd uit de broodfok gered. Ik ben een guitig heertje, een deugniet van de bovenste plank, maar altijd blij om je te zien! Ik loop over van energie, kan prima opschieten met andere honden en ben super aanhankelijk met mensen. Ik zal je zeker niet vervelen met mijn onuitputtelijke enthousiasme en hoog knuffelgehalte!

Geslacht mannelijk

Leeftijd 2 jaar

Ras dwergkeeshond

Grootte 39 cm

Vacht half lang

Gewicht 9 kg