Dit is waarom je altijd op vakantie ziek wordt

Met verlof gaan maakt je ziek. Of beter, wisselen tussen de drukte van je job en de rust van een vakantie maakt je kwetsbaarder voor kwaaltjes en microben. Gelukkig zijn er een aantal zaken die je kan doen om je vrije tijd kerngezond door te brengen.

Iedereen heeft het wel al eens meegemaakt. Je vakantie is twee dagen ver en je ligt ziek in bed. Het is geen spijtig toeval, maar een fenomeen dat in de medische wereld al lang bekend is. Op vakantie gaan verhoogt de kans dat je ziek wordt of last krijgt van kwaaltjes.







De reden is je dagelijkse ritme dat helemaal verandert en je lichaam in de war stuurt, vertelt dr. Edo Paz van het New Yorkse hart- en vaatcentrum Heartbeat Health aan The Huffington Post. “Je bent meer gestresseerd en vermoeid in de dagen voor je reis omdat je alles in orde moet brengen. Probeer daarom om je immuunsysteem te versterken door gezond te eten, voldoende te bewegen en genoeg te slapen.” Je lichaam moet klaar zijn om een nieuwe omgeving te ontdekken en om te gaan de stress die plots verdwijnt.

Het ‘let down’-effect

Wat opvalt is dat veel kwaaltjes en ziektekiemen pas naar de oppervlakte komen als mensen volledig ontspannen zijn. In de medische wereld heet dat het ‘let down’-effect. Het U.S. News & World Report maakte in 2016 melding van een studie waaruit bleek dat paniekaanvallen vaker voorkomen tijdens het weekend. Een studie uit Taiwan van een jaar eerder ontdekte dan weer dat spoedafdelingen op zon- en feestdagen meer patiënten over de vloer krijgen met maagzweren.

De beste manier om je te wapenen tegen het ‘let down’-effect is om stress te voorkomen. Dat kan je doen door te bewegen, met vrienden af te spreken, met een therapeut te praten, enzovoort. Elke activiteit die je ontspant, kan hierbij helpen.

Reizen gooit je immuunsysteem overhoop

Als je reist, kom je bovendien in contact met nieuwe omgevingen en nieuwe mensen. Daardoor kunnen bacteriën zich makkelijk verspreiden. Zeker in een trein of het vliegtuig, waar mensen dicht op elkaar zitten en de verluchting beperkt is. Je immuunsysteem kan zich daar niet altijd even goed tegen verdedigen, waardoor de kans groter is dat je ziek wordt.

“Veel infecties verspreiden zich via miniscuul kleine druppeltjes afkomstig van zieke mensen, die in de lucht zweven of op openbare oppervlaktes liggen”, aldus Paz. Je kan jezelf er tegen beschermen door regelmatig je handen te wassen en je gezonde gewoontes ook op reis aan te houden.