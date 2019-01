Daarom ben je verslaafd aan Netflix

Even een aflevering op Netflix kijken, wordt al snel een regelrechte binge-sessie. Wij kennen persoonlijk weinig mensen die genoeg karakter hebben om na een enkele episode weg te klikken. Al maken we graag grapjes over een Netflix-verslaving, het bestaat echt. En dat heeft een simpele oorzaak.

Cliffhanger

Eigenlijk is de reden helemaal niet zo verwonderend en allesbehalve uniek voor Netflix. Op school heb je vast wel geleerd over de cliffhanger: een spannende gebeurtenis aan het einde van het verhaal of de aflevering die ervoor zorgt dat je wil weten wat er verder gebeurt. Vroeger, toen series enkel op televisie verschenen en je niet gewoon kon doorklikken, verzekerde de cliffhanger dat mensen ook volgende keer weer zouden kijken. Bij Netflix ligt het natuurlijk wat anders. Je kan immers eindeloos naar je scherm blijven staren. Als je niet uitkijkt, springt het vervolg vanzelf op.

Open einde







Maar waarom is die cliffhanger dan zo verraderlijk? Volgens een onderzoek van Arie W. Kruglanski van de universiteit van Maryland College Park heeft ons brein nood aan een afgrond einde. Is dat niet het geval, dan wordt je brein daar ongemakkelijk van. Series spelen daarop in door het ‘einde’ van een gebeurtenis te bewaren voor een volgende aflevering of het volgende seizoen. Bij Netflix ben je vaak niet verplicht om in spanning af te wachten en kijk je gewoon “nog één” aflevering. En voor je het weet heb je de hele serie uitgekeken.

Gewoonte

Echt verslaafd zijn aan Netflix is gelukkig niet mogelijk. Het is niet lichamelijks en van een lichamelijke nood is dan ook geen sprake. Maar je brein kan wel steeds méér Netflix willen. Een aflevering kijken veranderd in urenlang bingewatchen, je laat andere activiteiten links liggen omdat je wil Netflixen, je wil minderen maar slaagt daar niet in… Al bij al spreken we van een ‘gewoonte’ en niet van een ‘verslaving’ als we het over Netflix hebben. Toch zijn er wat dingen die je kan doen om van je gewoonte af te komen.

Oplossing

Cliffhangers kan je uiteindelijk makkelijk zelf oplossen. Eindigt je aflevering op een open slot, verzin dan zelf een oplossing. Schrijf het op of spreek erover met iemand anders – op die manier wordt het steeds aannemelijker en neemt de behoefte om verder te kijken af. Of stop in het midden van je kijksessie, op een moment dat er niets spannend gebeurt. Netflix onthoudt sowieso waar je zit, of je nu stopt bij het einde of niet.