Zelzate krijgt nieuwe gemeenteraad ondanks procedureslag

In Zelzate kan burgemeester Brent Meuleman (sp.a) vanavond een nieuw bestuurscollege met coalitiepartner PVDA installeren. De VLD-SD van uittredend burgemeester Frank Bruggeman trok na de verkiezingen naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, maar die verklaarde de verkiezingsuitslag geldig. Over de beroepsprocedure die daarop werd ingesteld, heeft de Raad van State zich vandaag nog niet uitgesproken. De Raad van State bevestigt vandaag dat een bijzondere beroepsprocedure loopt tegen de beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwisting. Die moest zich uitspreken over een reeks onregelmatigheden bij de stembusgang, die uiteindelijk een meerderheid van Sp.a en PVDA mogelijk maakte. Zo treedt voor het eerst een PVDA-schepen aan in een lokaal bestuur.

VLD-SD trok naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, maar die zag onvoldoende reden om de verkiezingsuitslag ongeldig te verklaren. Het gaat om een verkorte speciale procedure, maar geen schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Indien de Raad van State ingaat op het verzoek van VLD-SD is het mogelijk dat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen zich alsnog moet uitspreken over de kwestie.







bron: Belga