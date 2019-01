WHO voert intern onderzoek naar corruptie, racisme en seksisme

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is vorige maand een intern onderzoek gestart na beschuldigingen van racisme, seksisme en corruptie. Dat bevestigde de directeur-generaal van de aan de Verenigde Naties verbonden instantie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, donderdag aan Associated Press. Het Amerikaanse persbureau had daarvoor al bericht over de wantoestanden binnen de WHO op basis van drie gelekte e-mails. De anonieme e-mails dateren van april tot december vorig jaar en waren geadresseerd aan verschillende topdirecteurs binnen de WHO. In de eerste mail wordt aangeklaagd dat Afrikaanse medewerkers van de organisatie te kampen hebben met “systematische rassendiscriminatie”. Ze worden “beledigd, verwenst en geminacht” door hun collega’s in het Zwitserse Genève, luidt het.

In de andere twee e-mails worden hoge functionarissen er onder meer van beschuldigd dat ze onderzoeken naar zulke interne problemen proberen “in de doofpot te steken”. Ook zou geld uit het ebolafonds zijn verspild. In de laatste e-mail wordt de dokter die mee verantwoordelijk is voor de indijking van ebola “onacceptabel, onprofessioneel en racistisch” gedrag verweten. Zo zou hij tijdens een vergadering in november een ondergeschikte uit het Midden-Oosten “vernederd en gekleineerd” hebben.

Tedros, de voormalige minister van Gezondheid in Ethiopië en de eerste Afrikaanse directeur-generaal van de WHO, laat donderdag weten dat de onderzoeken naar de misstanden zijn “volledige steun” hebben en dat hij alle middelen ter beschikking zal stellen.

De WHO telt 7.000 medewerkers verspreid over haar zetel in Genève, de 150 nationale bureaus en de 6 regionale bureaus.

