Weghalen van brugdek in Grimbergen kan ten vroegste begin volgende week

Ten vroegste begin volgende week zou het brugdek van de hefbrug over het zeekanaal Brussel-Schelde in Humbeek-Sas bij Grimbergen kunnen opgetild en weggehaald worden. De verdere herstellingswerken zullen wellicht enkele maanden in beslag nemen. Dat is gebleken op een eerste coördinatievergadering, zo meldt Kevin Polfliet, woordvoerder van De Vlaamse Waterweg. De brug raakte vandaag zwaar beschadigd bij een aanvaring die zich omstreeks 09.15 uur voordeed. Na de passage van een eerste binnenschip richting Brussel, werd de brug terug gesloten. Een tweede binnenschip dat in dezelfde richting voer, merkte de sluiting van de brug om nog onduidelijke redenen te laat op en botste er frontaal tegenaan. De brug raakte daarbij zwaar beschadigd.

“Het brugdek, dat is opgehangen aan stalen kabels, geraakte uit zijn normale positie en het onbemande dienstlokaal van de brug werd zwaar beschadigd”, zegt de woordvoerder. “De betonnen constructie op zich zou volgens de eerste inspecties geen noemenswaardige schade hebben opgelopen.”







Afgelopen namiddag had een eerste coördinatievergadering plaats met onder meer de betrokken gemeenten, de politiediensten en een aannemer om de schade in kaart te brengen en de nodige herstellingswerken in te plannen. Eerste prioriteit daarbij was de vaarweg vrijmaken, aangezien de scheepvaart in beide richtingen onderbroken is.

“Volgens de huidige inschatting zal het optillen en weghalen van het brugdek ten vroegste begin volgende week gebeuren”, gaat Polfliet verder. “Hoelang de verdere herstellingswerken zullen duren valt momenteel moeilijk in te schatten, al zullen deze wellicht enkele maanden in beslag nemen.”

De hefbrug van Humbeek wordt in normale omstandigheden veelvuldig gebruikt door lokaal maar vooral ook doortrekkend vrachtverkeer. Daarvoor is een omleidingstraject uitgestippeld via E19, Brusselse Ring en A12. Voor fietsers wordt dan weer een omleiding voorzien via de Jan Bogaertsbrug in Kapelle-op-den-Bos.

“We onderzoeken ook of we voor fietsers en voetgangers een veerdienst kunnen inleggen”, aldus nog de woordvoerder.

bron: Belga