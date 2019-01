Weerbericht: winter moddert nog wat aan

De winter geraakt maar moeilijk op toerental dit jaar. Er is sprake van mogelijke sneeuw, maar dan alleen in Hoog België. Deze namiddag is het wisselvallig met geregeld buien. In Hoog­ België zijn dat buien van sneeuw of smeltende sneeuw. Elders zijn dat regenbuien of soms buien van smeltende sneeuw en korrelhagel. Een plaatselijke donderslag is niet uitgesloten. Dat meldt het KMI. Aan de kust zijn de buien wat minder talrijk. De maxima schommelen tussen 1 graad op de Hoge Venen en 6 graden in het westen van het land. Vanavond en -nacht blijft het wisselvallig met nog enkele winterse buien. In de Ardennen zijn dat sneeuwbuien. Tussendoor zijn er ook droge momenten met opklaringen. Vooral in het oosten van het land is er ook gevaar voor ijsplekken. De minima liggen tussen ­4 graden op de Hoge Venen en 2 graden aan de kust.

Morgen wisselen wolken en soms brede opklaringen elkaar af. Het blijft op de meeste plaatsen droog. In de loop van de dag komt er meer hoge bewolking vanuit het zuidwesten. De maxima schommelen tussen ­-2 graden op de Hoge Venen en +4 aan de kust. De wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidwest. Morgenavond en -nacht zijn er eerst brede opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten maar het blijft nog droog. De minima liggen tussen ­-1 graad aan de kust en ­-6 op de Hoge Venen.







Zaterdagochtend zijn er nog tijdelijk opklaringen in het noorden en het noordoosten van het land, terwijl de hoge bewolking verder toeneemt. Langs de Franse grens is het al zwaarbewolkt. In de namiddag wordt het overal zwaarbewolkt tot betrokken met kans op winterse neerslag langs de Franse grens. De maxima schommelen tussen ­-2 graden op de Hoge Venen en +3 graden in het centrum van het land.

Zondag en maandag kunnen we profiteren van rustig winterweer. Zonnige perioden wisselen af met wolkenvelden, vooral dan ten zuiden van Samber en Maas. Wat winterse neerslag is niet uitgesloten, vooral dan langs de Franse grens maar op de meeste plaatsen blijft het droog.

bron: Belga