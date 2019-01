Verkiezingen19 – Didier Gosuin komt niet op bij regionale verkiezingen

Politicus Didier Gosuin (DéFI), actief in de Brusselse politiek sinds de oprichting van het Brussels gewest in 1989, kondigt het einde van zijn actieve politieke loopbaan aan. Hij zal niet opkomen bij de regionale verkiezingen in mei en zal ook de burgemeestersjerp van de Brusselse gemeente Oudergem in de loop van de gemeentelijke legislatuur doorgeven. Dat zegt Gosuin donderdag in de krant Le Soir. Hij wil een beweging oprichten, D21, waarin wordt nagedacht over de crisis van de liberale democratie. “Ik heb na lang nadenken beslist om geen kandidaat te zijn bij de regionale verkiezingen”, zegt Gosuin, die momenteel Brussels minister van Economie en Tewerkstelling is. De politicus, die ook burgemeester is van Oudergem, wil zich houden aan de decumulregels van zijn partij. De 65-jarige Gosuin laat voorts verstaan dat hij ook de burgemeesterssjerp in de loop van de gemeentelijke legislatuur zal doorgeven.

Daarmee zal Gosuin dan uit de actieve politiek stappen. Maar hij is niet van plan in de zetel te gaan liggen. Gosuin loopt rond met het idee om een beweging op te richten – hij noemt die D21, een verwijzing naar de sociaal-liberale partij D66 in Nederland. Daarin zou door burgers, academici, politici… worden gedebatteerd over de toekomst van de liberale democratie.

bron: Belga