Turkije zet Nederlandse journaliste het land uit: geen officiële reden

Turkije heeft vanochtend Ans Boersma, correspondente voor onder meer het Nederlandse Financieele Dagbald (FD), het land uitgezet. De Turkse autoriteiten hebben geen officiële reden voor die maatregel gegeven. Dat meldt de krant op de website. “En dan zit je ineens in het vliegtuig terug naar Nederland”, tweet Boersma vanochtend. “Ongewenst persoon verklaard in Turkije. #pressfreedom #freeturkeymedia” De Turkse politie hield Boersma woensdagochtend in Istanboel aan toen ze zich meldde bij de immigratiedienst voor verlenging van haar verblijfsvergunning. Op een politiebureau kreeg ze te horen dat Turkije haar het land uitzet. Dat zou om ‘veiligheidsgerelateerde’ redenen zijn. Verdere toelichting hierover kreeg de Nederlandse correspondent niet.

Ze bracht de nacht van woensdag op donderdag door in een uitzettingscentrum, schrijft de krant. “De Turkse autoriteiten stonden haar niet toe om nog naar huis te gaan om persoonlijke eigendommen op te halen. Ze had niet meer bij zich dan de rugzak waarmee ze zich ’s ochtends bij de immigratiedienst had gemeld.” De Nederlandse ambassade werd nog ingeschakeld, maar tevergeefs.







Boersma had net vorige week een Turkse perskaart voor 2019 gekregen. Ze was sinds begin 2017 als correspondent in Turkije actief voor het FD, en daarnaast ook voor Trouw en het tijdschrift One World. In september 2015 werd een andere Nederlandse journaliste, Frederike Geerdink, het land uitgezet omdat ze volgens de autoriteiten in verboden gebied actief was geweest.

Boersma en het FD vechten de uitzetting juridisch aan vanuit Nederland. FD-Hoofdredacteur Jan Bonjer zegt in een reactie “diep geschokt” te zijn over de uitzetting. “Ans deed haar werk verstandig en verantwoord. Deze maatregel is een flagrante schending van de persvrijheid. Het is buitengewoon triest dat journalisten in Turkije niet ongestoord hun werk kunnen doen.”

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) vraagt dat minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok nu echt actie onderneemt tegen Turkije. “Er zitten ook tientallen Turkse journalisten vast of ze zijn het land uitgezet”, zegt NVJ-secretaris Thomas Bruning. “Blok moet duidelijk maken dat dit echt niet meer kan en desnoods moet Nederland de banden met Turkije verbreken.” De NVJ maakt zich ook zorgen om andere Nederlandse journalisten in het land.

Bron: Belga