Theresa May overlegt met andere partijen over brexit

Dinsdag 29 januari lijkt de volgende beslissende dag te worden voor de brexit. Die dag zal het Britse parlement mogen stemmen over een ‘plan B’ voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Daags nadat ze een vertrouwensstemming in het parlement nipt overleefde, pleegt de Britse premier Theresa May overleg met de andere partijen over een nieuw plan van aanpak om uit de brexit-impasse te geraken. Jeremy Corbyn, de leider van de grootste oppositiepartij Labour, weigert voorlopig in te gaan op de uitnodiging van May en noemt het overleg een publiciteitsstunt.

Volgende maandag wordt May in het parlement verwacht om een ‘plan B’ voor te stellen. Ze zou volgens een ingewijde bereid zijn enkele van haar “rode lijnen” te laten vallen en het VK nauwer bij de EU te laten aansluiten dan ze tot nu betoogde. Of zo’n toegeving de basis kan leggen voor een gedragen compromis, is voorlopig niet duidelijk. Tijdens een toespraak zei Corbyn dat Labour enkel akkoord kan gaan met een brexit waarin het VK een douane-unie vormt met de EU en aansluiting zoekt bij de Europese interne markt.







Wat ook het plan is dat May volgende week voorlegt, op dinsdag 29 januari zullen de parlementsleden erover kunnen stemmen. Het plan zal bovendien geamendeerd kunnen worden. Zo krijgen de Lagerhuisleden in principe de kans duidelijk te maken welke optie zij verkiezen. Misschien krijgt een van de pistes dan een meerderheid achter zich en krijgt de EU eindelijk het signaal waar het al zo lang om vraagt.

Corbyn liet zich alvast ontvallen dat een tweede referendum de steun van Labour zou kunnen krijgen als duidelijk zou worden dat het brexit-plan van de partij geen kans maakt om een meerderheid te halen.

bron: Belga