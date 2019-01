STVV haalt Japanse aanvaller en Sloveense verdediger

Sint-Truiden heeft twee nieuwe spelers voorgesteld, de eerste inkomende transfers van 2019. Het gaat om de Japanse aanvaller Kosuke Kinoshita (24) en de Sloveense linksachter Erik Gliha (21). De Limburgse nummer zes in de Jupiler Pro League maakte het nieuws bekend op zijn website. Kinoshita komt over van het Deense Halmstad, waar hij 13 keer scoorde in 29 wedstrijden. Hij wordt al de zesde Japanner in de kern van Sint-Truiden. Gliha, Sloveens jeugdinternational, maakt de overstap van NK Aluminij Kidricevo. Daar speelde hij 16 keer en was hij goed voor 5 assists. Voor hoelang de twee tekenen, deelt STVV niet mee. Ze zijn nog niet inzetbaar in de derby tegen Genk aanstaande vrijdag.

Voor de Kanaries van Marc Brys aan het inkopen gingen, zagen ze deze transferperiode al vijf spelers vertrekken: Casper De Norre (Club Brugge), Jonathan Leagear (Demirspor), Sascha Kotysch (OH Leuven), Paul Gladon (Wolverhampton) en Mohamed Buya Turay (verhuurd aan Djurgarden).







bron: Belga