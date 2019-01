Proximus League – OHL kaapt topschutter Thomas Henry weg bij grote rivaal Tubeke

Oud-Heverlee Leuven heeft donderdag de Franse centrumspits Thomas Henry weggekaapt bij Tubeke. De Leuvenaars maakten de transfer bekend op hun website. Met elf doelpunten was Henry dit seizoen topschutter in Tubeke, nota bene de grote degradatieconcurrent van OHL. De 24-jarige spits ruilde afgelopen zomer het Franse Chambly voor Tubeke. Daar was hij in zestien wedstrijden goed voor elf doelpunten. OHL zat al maanden met een spitsenprobleem – hun aanvallers Hirst en Casagolda scoorden respectievelijk twee en één doelpunten – en legt Henry nu vast voor tweeënhalf jaar.

Afgelopen weekend verloor OHL nog van Tubeke, waardoor beide ploegen nu de rode lantaarn delen met negentien punten. Dat Tubeke zijn topschutter naar de grote concurrent laat vertrekken is opmerkelijk, maar de Waals-Brabanders spreken op hun website van “een aanbod dat we niet konden weigeren”. Tubeke is bovendien in geldnood. De spelers werden al twee maanden niet meer betaald.

bron: Belga