Opnieuw grote opkomst verwacht voor tweede “spijbelen voor het klimaat”

Leerlingen van over heel België trekken donderdag voor de tweede week op rij naar Brussel om er te spijbelen voor het klimaat. Ditmaal hebben de klimaatjongeren van Youth for Climate toelating gekregen om een mars te houden door de hoofdstad. De organisatoren verwachten een nog grotere opkomst dan de 3.000 spijbelende leerlingen van vorige week. De verzamelplaats is opnieuw het Europakruispunt voor het station Brussel-Centraal. Vanaf 10 uur worden daar betogers verwacht. Er zullen enkele speeches gehouden worden omstreeks 10.30 uur en nadien trekken de spijbelende jongeren zich op gang voor een wandeling door de stad. De stoet zal geleid worden door een geluidsinstallatie die voor de nodige muziek zal zorgen.

De klimaatjongeren hebben afgelopen week een crowdfunding opgezet om geld in te zamelen voor de aankoop van divers materiaal zoals een geluidsinstallatie. Ze haalden al meer dan 1.100 euro op.

De politie Brussel Hoofdstad-Elsene verwacht tussen 10 en 13.30 uur verkeershinder als gevolg van de klimaatmars van de spijbelende leerlingen. De reisweg van de betoging start aan Brussel-Centraal en gaat via de Kunstberg meteen omhoog richting Koningsplein. Daarna zal de mars in een grote lus ook nog het Troonplein, het Luxemburgplein en het Madouplein aandoen om dan via de Koningsstraat en de Keizerinlaan terug te keren naar het Centraal Station.

bron: Belga