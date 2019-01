Novak Djokovic laat geen sets liggen in Melbourne

Novak Djokovic heeft zich vandaag vlot geplaatst voor de derde ronde op het Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. De Servische nummer een van de wereld bleef ook in de tweede ronde foutloos en rekende in drie sets af met de Fransman Jo-Wilfried Tsonga (ATP 177): 6-3, 7-5 en 6-4 na 2 uur en 4 minuten. De wedstrijd was een heruitgave van de finale van 2008. Toen won de Serviër in vier sets en pakte zo zijn eerste eindzege Down Under. Daarna volgden nog titels in 2011, 2012, 2013, 2015 en 2016. Vorig jaar verloor Djokovic in de achtste finales van de Zuid-Koreaan Hyeon Chung.

Eerder dit toernooi stond Djokovic in Melbourne in de eerste ronde al geen set toe aan de Amerikaanse qualifier Mitchell Krueger (ATP 230). In de derde ronde wacht de negentienjarige Canadees Denis Shapalov (ATP 27).







bron: Belga