Kucam aangehouden door onderzoeksrechter in onderzoek naar fraude met humanitaire visa

Het Mechelse gemeenteraadslid Melikan Kucam (N-VA) is vandaag voor de onderzoeksrechter geleid en vervolgens aangehouden, nadat hij dinsdag was opgepakt in een dossier rond mensensmokkel. Dat meldt het Antwerpse parket. Kucam wordt verdacht van mensensmokkel, criminele organisatie, passieve omkoping en afpersing. Hij zou via tussenpersonen forse bedragen hebben ontvangen om mensen via humanitaire visa naar ons land te brengen. Kucam werd dinsdagmiddag opgepakt, enkele uren voor een reportage van het VRT-programma “Pano” uitgezonden werd. Daarin kwamen getuigen aan het woord die hem ervan beschuldigden een netwerk te hebben opgezet waarbij 2.000 tot 10.000 euro werd gevraagd aan mensen uit conflictgebieden zoals Syrië en Irak om via een humanitair visum naar België te geraken. Kucam zou daarbij gebruik hebben gemaakt van de belangrijke rol die hij heeft binnen de Assyrische gemeenschap in Mechelen en omgeving.

bron: Belga