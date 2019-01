Jongeren houden brainstormsessie met Vlaams minister Lydia Peeters

Een delegatie jongeren van Youth for Climate heeft vandaag, na de succesvolle tweede editie van “Spijbelen voor het klimaat”, een uitgebreide brainstormsessie gehouden met Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld) over het huidige en toekomstige klimaatbeleid. Samen zochten de jongeren en de minister en haar kabinetsmedewerkers naar oplossingen op korte en lange termijn. Na het signaal dat 12.500 klimaatspijbelaars vandaag hebben gegeven, is het wel duidelijk dat het klimaatbeleid een prioriteit is voor de jeugd. “We merken dat er grote vraag is naar samenwerking tussen zowel politici, wetenschappers, burgers en industrie. Tijdens de brainstorm hebben we samen gezocht naar oplossingen. We zien dat er vooral een bewustmaking moet komen dat ecologie en economie moeten samengaan”, zegt Wars Winters, 17 jaar, en activist bij Youth for Climate.

“Een duurzaamheidsindex vind ik zeer nuttig. Er moet als het ware een financiële impuls zijn om duurzaam te consumeren, want momenteel is het een zaak van opoffering. Het moet een evidentie zijn om voor duurzaam te kiezen, want ecologisch is logisch”, verduidelijkt Wars.







Met het engagement van de jeugd wil het kabinet van minister Lydia Peeters aan de slag. De jongeren mogen in de toekomst een nieuwe uitnodiging verwachten om samen te zitten over het klimaat. En mogelijk sluiten dan ook bedrijven en wetenschappers aan.

