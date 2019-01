Jean-Marie Dedecker zal lijst West-Vlaamse N-VA-Kamerlijst duwen als onafhankelijke

Jean-Marie Dedecker zal als onafhankelijke de Kamerlijst van N-VA duwen in West-Vlaanderen. Als hij verkozen wordt, zal hij niet in de N-VA-fractie zetelen, zei provinciaal coördinator en Kamerlijsttrekker Sander Loones vandaag in De Ochtend op Radio 1. “Hij zal zijn eigen parlementslid zijn binnen zijn eigen fractie”. Dedecker uitte in het verleden kritiek op N-VA, met name op de Vlaamse regering (geleid door N-VA’er Geert Bourgeois) en op het mobiliteitsbeleid van (N-VA-minister Ben Weyts). Loones benadrukt dat N-VA en Dedecker het over heel veel zaken wel eens zijn, met name over migratie en veiligheidsbeleid, maar ook over onderwijs.

“Het zijn belangrijke verkiezingen. Er staan partijen klaar om veel dingen die we gerealiseerd hebben terug te draaien. Jean-Marie wil op 27 mei niet wakker worden met het gevoel dat hij er iets aan had kunnen doen”, zei Loones.







Dedecker was ooit tien dagen lid van de N-VA, maar werd toen opgeofferd om het kartel met CD&V te redden. Dat hij nu op de N-VA-lijst zal staan, is voor een stuk een wiedergutmachung, erkent Loones. “Er zijn goede gesprekken geweest met mezelf, Bart De Wever, Theo Francken en Jan Jambon”. Wel bestaat er wat tegenstand binnen de partij tegen Dedecker. “Dat is ook de reden waarom Jean-Marie als onafhankelijke op de lijst zal staan. Hij zal vrijheid van spreken hebben en zal zijn mening kunnen verkondigen”, aldus Loones.

Dedecker zelf, intussen burgemeester in Middelkerke, zegt in Het Laatste Nieuws dat hij getwijfeld heeft over de stap die hij nu neemt. “Maar als ik in mijn gemeente iets moois wil opbouwen, dan heb ik machtige vrienden nodig in Brussel. En ik geef toe: mijn ego en temperament hebben altijd heimwee gehad naar het donderdagse spreekgestoelte in de Kamer”, aldus Dedecker. “Ik mag in de Kamer mijn gedacht zeggen, zonder beperkingen. Dat heb ik zo afgesproken met mijn vrienden Theo Francken en Bart De Wever. Anders had ik het niet gedaan. Wat ik vanaf nu wel ga doen, is mijn mond wassen met zeep voor ik iets stouts zeg over mensen van N-VA”, aldus Dedecker in Het Laatste Nieuws.

bron: Belga