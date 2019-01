Homans start onderzoek naar fraude sociale woningen

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) laat onderzoeken of het Mechelse gemeenteraadslid Melikan Kucam (N-VA) misbruik gemaakt heeft van zijn functie om sociale woningen onterecht toe te wijzen, zo schrijven de kranten van Mediahuis vandaag. Kucam zit momenteel in de cel omdat hij ervan wordt verdacht ­humanitaire visa verkocht te hebben aan Syrische vluchtelingen. De man was in Mechelen ook voorzitter van de socialehuisvestingsmaatschappij Klemo. “Met wat we van de man weten, wil ik onderzoeken of er ook geen onregelmatigheden gebeurd zijn bij Klemo”, zegt Homans in de krant. “We willen controleren of er geen verdachte toewijzingen zijn geweest, afwijkingen van de wachtlijst en of bepaalde ­nationaliteiten niet voor­getrokken zijn.”

In de zaak van humanitaire visa houdt Kucam zijn onschuld staande. Volgens ex-staatssecretaris voor Asiel Theo Francken stonden er 207 mensen op de lijsten die Kucam aan zijn kabinet leverde voor een humanitair visum. Hij teerde daarbij op zijn vriendschap met een kabinetsmedewerker, ook uit het Mechelse, die zelf Assyrisch spreekt, klinkt het in de krant.







Volgens De Morgen waren er nog meer tussenpersonen actief op het kabinet-Francken: zeven in totaal, uit verschillende gemeenschappen. Zij gaven allemaal namen door van mensen die een humanitair visum wilden. De Dienst Vreemdelingenzaken ontving de lijsten met namen van het kabinet, maar deed zelf geen screening meer. Er was enkel een veiligheidsscreening door staatsveiligheid en OCAD, aldus De Morgen.

bron: Belga