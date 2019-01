CurieuzeNeuzen Vlaanderen krijgt Gouden Erepenning Vlaams Parlement

CurieuzeNeuzen Vlaanderen, het grootschalige buurtonderzoek naar de luchtkwaliteit in Vlaanderen, krijgt op 30 januari een Gouden Erepenning in het Vlaams Parlement. Ook Bosforum, Natuurpunt en Regionaal Landschap Kempen en Maasland krijgen zo’n erepenning. Het Vlaams Parlement reikt sinds 1991 geregeld Gouden Erepenningen uit aan personen, instellingen of verenigingen die zich “langdurig en aanwijsbaar verdienstelijk hebben gemaakt voor de geestelijke of materiële ontplooiing of voor het welzijn of de welvaart van de Vlaamse Gemeenschap”.

Bij elke uitreiking wordt gekozen voor een centraal thema, gaande van literatuur tot kunst, wetenschap en sport. Het thema deze keer is “natuur en milieu”.







Vanuit het Vlaams Parlement zijn verschillende laureaten voorgedragen. Het gaat om Bosforum, Natuurpunt, Regionaal Landschap Kempen en Maasland en CurieuzeNeuzen Vlaanderen. De erepenningen worden op 30 januari toegekend tijdens een ceremonie in het Vlaams Parlement. Parlementsvoorzitter Jan Peumans zal de laudatio voor de verschillende laureaten verzorgen.

bron: Belga