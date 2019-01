Australian Open – Raonic klopt Wawrinka uit het toernooi na spannende viersetter

De Canadees Milos Raonic (ATP 17) heeft zich donderdag geplaatst voor de derde ronde op het Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. Het zestiende reekshoofd ging in de derde ronde in vier sets – en evenveel tiebreaks – voorbij de Zwitser Stan Wawrinka (ATP 59), de toernooiwinnaar van 2014 en nadien nog goed voor twee halve finales: 6-7 (7/4), 7-6 (8-6), 7-6 (13/11) en 7-6 (7/5).

De partij werd tijdens de derde set even onderbroken vanwege de regen. Toen het dak van de Rod Laver Arena, het grootste stadion in Melbourne Park, was gesloten, trok Raonic de partij naar zich toe. Ook op Margaret Court Arena en in Melbourne Arena ging het dak dicht. Een uurtje later konden ook op de andere courts de wedstrijden opnieuw van start gaan.

Raonic neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 55), winnaar in vier sets tegen de Zuid-Koreaan Hyeon Chung (ATP 25), vorig jaar nog halvefinalist: 6-2, 1-6, 6-2 en 6-4.

Ook het duel tussen de Japanner Kei Nishikori (ATP 9) en het Kroatische opslagkanon Ivo Karlovic (ATP 73) loste de verwachtingen helemaal in. De als achtste geplaatste Japanner had vijf sets en bijna vier uur nodig om voorbij de stugge Kroaat te geraken: 6-3, 7-6 (8/6), 5-7, 5-7 en 7-6 (10/7), ondanks 59 aces van Karlovic. In de derde ronde neemt Nishikori het eerstdaags op tegen de winnaar van het duel tussen de Duitser Philipp Kohlschreiber (ATP 32) en de Portugees Joao Sousa (ATP 44).

