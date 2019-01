“Amerikaans plan legt hoofdstad Palestijnse staat in Oost-Jeruzalem”

Het langverwachte Amerikaanse vredesplan voor het Midden-Oosten legt de hoofdstad van een Palestijnse staat in Oost-Jeruzalem. Dat berichtte de Israëlische televisiezender Channel 13 althans gisterenavond. Bovendien zou die Palestijnse staat er komen op 85 tot 90 procent van de Westelijke Jordaanoever. Jason Greenblatt, de Amerikaanse speciale gezant voor het Midden-Oosten, heeft op Twitter laten weten dat het bericht “niet accuraat” is. Israël veroverde in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog onder meer de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Daar leven vandaag meer dan 600.000 joodse kolonisten in meer dan 200 nederzettingen. Volgens de Israëlische zender bepaalt het Amerikaanse plan dat grote blokken nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever door Israël geannexeerd worden. Kleinere nederzettingen mogen niet uitgebreid worden, en nederzettingen die ook volgens de Israëlische wet illegaal zijn, moeten ontruimd worden.

Dan is er Jeruzalem. Die stad zou opgedeeld worden. De hoofdstad van Israël zou West-Jeruzalem en delen van Oost-Jeruzalem omvatten. De meeste Arabische wijken in Oost-Jeruzalem vormen dan weer de hoofdstad van de Palestijnse staat. De oude stad van Jeruzalem met voor joden, christenen en moslims heilige plekken zou onder de soevereiniteit van Israël blijven, maar het plan voorziet wel dat de Palestijnen, Jordanië en eventueel andere landen medezeggenschap krijgen in het bestuur. In de oude stad bevinden zich de Heilig Grafkerk, de Klaagmuur en de Tempelberg met de al-Aqsamoskee en de Rotskoepel.







Donald Trump had al voor zijn aantreden als president in januari 2017 een vredesplan voor het Midden-Oosten aangekondigd. De voorstelling ervan is echter steeds uitgesteld. De Palestijnen hebben altijd laten verstaan dat ze een vredesplan van de Amerikaanse regering onder Trump zouden afwijzen. Ook na het mediabericht van woensdagavond is er weinig animo. “Elk vredesplan waarin de oprichting van een onafhankelijke Palestijnse staat op de grens van 1967 met Oost-Jeruzalem als hoofdstad niet is opgenomen, is gedoemd om te mislukken”, aldus de woordvoerder van de Palestijnse president Mahmoed Abbas.

Bron: Belga