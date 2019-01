Alexander Zverev met veel moeite naar derde ronde van Australian Open

Alexander Zverev (ATP 4) heeft zich vandaag op het Australian Open geplaatst voor de derde ronde. Het Duitse vierde reekshoofd had het niet onder de markt tegen de Fransman Jérémy Chardy (ATP 36), maar trok in vijf sets toch aan het langste eind: 7-6 (7/5), 6-4, 5-7, 6-7 (6/8) en 6-1 stond er na 3 uur en 46 minuten te lezen op het scorebord van de Margaret Court Arena in Melbourne.

In de volgende ronde wacht met de Australiër Alex Bolt (ATP 159) geen onoverkomelijke hindernis voor de jonge Zverev, die nog op zoek is naar bevestiging op een Grand Slam. Verder dan één kwartfinale, vorig jaar op Roland Garros, kwam de 21-jarige Duitser vooralsnog niet. In november mocht hij wel mooi de Masters op zijn erelijst schrijven. Bij een zege in Melbourne komt hij er voor de eerste keer in de achtste finales terecht.







bron: Belga