213 voertuigen op weg naar Lima in Dakar-rally

Vandaag wordt de tiende en tevens laatste etappe van een loodzware Dakar afgewerkt. Voor het eerst werd de Dakar in één enkel land georganiseerd. Peru ontving de 41e Dakar met start en finish in Lima. De tiende etappe is er eentje van 112 km. Bij de motoren komen nog drie deelnemers in aanmerking voor de zege. Toby Price (KTM) heeft een voorsprong van 1:02 op eerste achtervolger Quintanilla (Husqvarna). Matthias Walkner (KTM), de winnaar van vorig jaar, volgt op 6:35. Bij de wagens is Nasser Al-Attiyah (Toyota Overdrive Racing) goed op weg om de Dakar voor de derde keer te winnen. Bij de trucks heeft het er alle schijn van dat Nikolaev net als vorig jaar de Dakar wint.

Van de 334 voertuigen die op 6 januari in Lima van start gingen in de 41e Dakar zijn er donderdagochtend 213 van start gegaan. Bij de motoren en quads blijven er 94 van de 163 voertuigen over. Bij de auto’s en side by sides zijn er dat 88 van de 130. Bij de vrachtwagens trekken 31 van de 41 gestarte vrachtwagens vandaag richting Lima. 121 voertuigen zijn niet meer in koers.







Acht Belgen zullen Lima niet bereiken. Bij de trucks hebben Peter Van Delm, Kurt Keysers en Steven Vaesen (Ford) in de tweede rit opgegeven met motorproblemen. Hun teamgenoten Yves Rutten, Christophe Franco en Peter Convents (Ford) werden na afloop van de eerste etappe uit koers genomen omdat ze te veel waypoints gemist hadden. Het trio mocht bij aanvang van de tweede week opnieuw starten, maar werd om dezelfde reden opnieuw uit koers genomen.

Bij de wagens botsten Mathieu Serradori en Fabian Lurquin (Buggy) in de vierde etappe op een grote steen die de onderkant van de buggy helemaal openreet. Het duo moest noodgedwongen opgeven. In de voorlaatste etappe crashten Philippe Gache en Stéphane Prévot in een duinpan. Beide rijders werden met een rugblessure afgevoerd. In het ziekenhuis van Lima werd vastgesteld dat Gache één rugwervel gebroken heeft. Stéphane Prévot heeft er zelfs drie gebroken.

