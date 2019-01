12.500 jongeren betogen voor het klimaat in Brussel

In Brussel zijn 12.500 jongeren op post voor de tweede YouthforClimate-manifestatie. Dat meldt de woordvoerster van de Brusselse politie, Ilse Van de Keere. Vorige week betoogden nog ongeveer 3.000 jongeren in de hoofdstad, maar nu is de opkomst dus veel groter. Voor de tweede week op rij spijbelen de jongeren om de Belgische politici duidelijk te maken dat zij een ambitieuzer klimaatbeleid willen om hun toekomst te verzekeren. De stoet van enthousiaste jongeren laat zich duidelijk horen, met slogans als “Youth for Climate”, “What do we want? Climate justice” en “Fossil fuel has got to go.

De spijbelende klimaatjongeren zijn donderdag rond 10.30 uur begonnen aan hun protestmars door de hoofdstad.







bron: Belga