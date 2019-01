Zijn vrouwen echt kleinzeriger dan mannen?

Vrouwen zijn kleinzeriger, het is een huizenhoog cliché waar mannen zich maar wat graag op beroepen. Tot nu toe was ontkennen een kwestie van woord tegen woord, wat resulteerde in eindeloze, subjectieve argumentaties. Een onderzoek heeft nu uitsluitsel gegeven. Mannen, wees voorbereid.

Opmerkelijk resultaat

Canadese onderzoekers besloten om een einde te maken aan het gekibbel en op onderzoek uit te gaan. Hun resultaten werden op 12 januari gepubliceerd in het tijdschrift ‘Current Biology’ en zijn op z’n minst opmerkelijk te noemen. De mannelijke helft van de bevolking moet namelijk het onderspit delven.

De wetenschappers testten 41 mannen en 38 vrouwen, allen tussen 18 en 40 jaar oud. Op de eerste dag van het onderzoek werden de proefpersonen blootgesteld aan een hittebron ter hoogte van hun onderarm. Ze moesten op een schaal van 0 tot 100 aangeven hoe pijnlijk die ervaring was. Hetzelfde gebeurde op dag twee. En wat blijkt? Mannen leden toen meer dan de eerste keer.

Geheugen vs. gewenning

De uitslag was verrassend, zeker omdat alleen mannen meer pijn ondervonden. Dat was wel enkel het geval indien exact dezelfde vorm van pijn werd toegediend in eenzelfde omgeving. De reden hiervoor zou zijn dat mannen pijn beter onthouden. Vervolgens zorgt het vooruitzicht op die pijn ervoor dat ze de prikkels nog sterker waarnemen. Vrouwen lijken de pijn daarentegen sneller te vergeten en te wennen aan de prikkel.