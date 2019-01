VIDEO. Slaag jij in de beruchte ‘Eye Tracking Challenge’? Deze man alvast niet.

Er is een nieuwe trend in internetland: de ‘Eye Tracking Challenge’. Bedoeling is dat je enkel naar de ogen van de mensen in beeld kijkt. Al blijkt dat dat makkelijker gezegd dan gedaan…

Er bestaan verschillende versies van de ‘Eye Tracking Challenge’, maar één van de meest beruchte uitvoeringen is die met de razend populaire Twitch-streamster Alinity Divine in de hoofdrol. Die video noemt niet voor niets ‘Eye Tracking Challenge (The One That You Can’t Win)’.







De bekende Twitch-streamer Greekgodx ging de uitdaging met volle moed aan, maar brak al na één milliseconde.

TIP: zet je geluid niet te hard bij onderstaande video:

Ook de wereldberoemde YouTuber PewDiePie deed een poging. Hij deed het alvast een stuk beter dan zijn collega Greekgodx:

Mocht je zin hebben om zelf een poging te wagen, hier is de bewuste video: