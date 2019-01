Verwacht Miley Cyrus haar eerste kind?

Het is nog geen maand geleden dat Miley Cyrus en Liam Hemsworth in alle geheim trouwden in Tennessee. Er doen nu geruchten de ronde dat de zangeres zwanger zou zijn van haar eerste kind. Een anonieme bron wist aan ‘OK!’ te vertellen dat het koppel een meisje verwacht.

Trouwen en kinderen krijgen

In 2009 liet Miley Cyrus in een interview met ‘Glamour’ weten dat ze in 2019 graag getrouwd wou zijn en kinderen wou hebben. Ze was toen net samen met Liam, die ze leerde kennen op de set van ‘The Last Song’. Het koppel ging sindsdien uit elkaar, maar nam in 2016 de draad terug op.

Het is een meisje!







Nu beweert een bron dus dat de twee in verwachting zouden zijn van een meisje. En dat is niet alles: “Ze hadden nooit haast om te trouwen, tot Miley in verwachting bleek te zijn. Ze hopen het meisje Cassidy te noemen.” Cyrus zou het nieuws via de telefoon aan een emotionele Hemsworth hebben meegedeeld.

Ontkenning

In een Twitterpost ontkende Miley op 16 januari alle roddels. Ze verwees daarbij naar het beroemde Instagramei: “Ik ben niet in verwachting, maar het is leuk om te horen dat iedereen zo blij is voor ons. Wij zijn ook blij voor ons! We kunnen niet wachten op dit nieuwe hoofdstuk in ons leven. Kan iedereen me nu met rust laten en opnieuw naar een ei gaan staren?” De tweet staat intussen niet meer online – een teken dat er misschien toch heuglijk nieuws aankomt? Dat zal wellicht snel genoeg blijken.