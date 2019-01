New York City heeft er een bijzondere attractie bij

Als je van honden houdt, ga je waarschijnlijk ook helemaal weg zijn van het ‘Museum of the Dogs’. The American Kennel Club opent volgende maand het museum in New York City.

Je kan er “één van de grootste collecties hondenkunst” aanschouwen, waaronder tekeningen, beeldhouwwerken, digitale tentoonstellingen en honderden schilderijen. “Het is erg opwindend om de verzameling terug naar New York City te brengen”, zegt Alan Fausel, directeur van de club. “Het is een prachtige ode aan de beste vriend van de mens.” Het museum werd al in 1982 opgericht in ‘The Big Apple’, maar verhuisde later naar Missouri.