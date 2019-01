Dokter waarschuwt om seksueel getinte bruisballen niet in vagina te steken

Vorige week raakte bekend dat cosmeticamerk Lush een Valentijnscollectie uit zal brengen met bruisballen in de vorm van de perzik en de aubergine, twee seksueel getinte emoji’s. Maar heel wat mensen vrezen nu dat de bruisballen voor andere doeleinden gebruikt zullen worden.

“Heeft Lush hier wel over nagedacht? Minstens één dommerik gaat die aubergine als dildo gebruiken”, klinkt het op Twitter. Zelfs een dokter waarschuwde voor het foutief gebruik van de bruisballen.

Bacteriën







“We adviseren ten stelligste om de bruisballen niet vaginaal in te brengen”, zegt Dr. Vanessa Mackay van The Royal College of Obstetricians and Gynaecolgist Metro UK. “De vaginale flora kan erdoor verstoord geraken, waardoor de vagina niet meer beschermd is. Dat kan dan leiden tot irritaties, infecties en ontstekingen.”