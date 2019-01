Disney steekt Quasimodo in modern jasje met live action-versie

Disney gaat een live action-versie maken van de animatiefilm ‘De Klokkenluider van de Notre Dame’. Daarmee sluit de film over Quasimodo aan in een lijst van kaskrakers waar het entertainmentbedrijf een remake van maakte.

De originele animatiefilm kwam uit in 1996 en was losjes gebaseerd op het beroemde boek van Victor Hugo. Het verhaal gaat over een Quasimodo, een gebochelde man die in de middeleeuwen in de Notre Dame in Parijs woont en werd geschreven. Alan Menken en Stephen Schwartz, die ook de muziek maakten voor de animatiefilm, zijn ook verantwoordelijk voor de soundtrack van de nieuwe versie.

Nieuwe versies







Disney heeft dus geld geroken bij de live-action remakes van haar klassiekers. Na ‘Jungle Book en ‘Beauty and the Beast’, kondigde het bedrijf een enorme lijst aan van nieuwe versies, waaronder ‘De Leeuwenkoning’, ‘Aladdin’ en ‘Dumbo’.