Charlotte de Witte heeft hilarische verklaring voor blauwe plekken op been

De Belgische dj Charlotte de Witte geniet momenteel van een deugddoende vakantie in Guadeloupe. Daar heeft ze blijkbaar enkele blauwe plekken opgelopen, zo viel het enkele Instagramvolgers op.

Na haar Europese tournee in december was Charlotte de Witte – vroeger bekend als Raving George – toe aan een welverdiende vakantie. Vorige week vertrok de 26-jarige techno-dj naar Guadeloupe, een eiland in de Caraïbische Zee. Niemand minder dan Max Colombie van Oscar and the Wolf vergezelde haar daar een tijdje, zo blijkt uit haar Instagramfoto’s.

Dronken nacht







Gisteren postte de Gentse schone een kiekje waarop ze te zien is aan het roer van een bootje. “Captain Charly at your service”, titelde ze de foto. Enkele volgers vroegen haar hoe ze aan de opvallende blauwe plekken op haar rechterbeen kwam. “Die heb ik opgelopen tijdens een dronken nachtje”, reageerde ze. Iemand anders grapte dat ze haar naam – De Witte – wel eer aandoet. “Ela, ik ben al super tanned”, lachte ze.

Volgende maand vliegt Charlotte er weer helemaal in. Op 1 februari, onder meer, schittert ze in de Brusselse technoclub Fuse. Onlangs raakte ook bekend dat ze in april op het prestigieuze Amerikaanse festival Coachella staat.