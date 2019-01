Zes Franse traditionele priesters aangehouden voor geweld op kinderen

Zes priesters uit de traditionele kloostergemeenschap van Riaumont, in het noorden van Frankrijk, zijn in Rijsel aangehouden in het kader van een onderzoek naar fysiek geweld op leerlingen van het internaat. Dat is vernomen van een bron bij het onderzoek. De bron verduidelijkt wel dat het gaat om “niet-seksueel geweld”. Over de kloostergemeenschap van Sainte-Croix de Riaumont was weinig bekend, tot begin mei vorig jaar verhalen naar buiten kwamen over grootschalige onderzoeken naar seksueel geweld en mishandeling. De politie ondervroeg sinds 2013 al meer dan 200 getuigen en slachtoffers, voor feiten die zich afspeelden in de jaren 90 en 2000. Een vroegere overste van het klooster werd aangeklaagd voor het bezit van kinderporno.

Deze gemeenschap, die zegt te strijden tegen anti-christelijke en anti-morele ideologieën, heeft ook een school waar benedictijnen lesgeven. De missen in het klooster gebeuren in het Latijn. Op de gronden van het klooster bevinden zich ook de lokalen van een scoutsgroep.







Deze orde hangt af van de pauselijke commissie Ecclesia Dei. Die commissie probeert bepaalde traditionalistische katholieken terug onder de hoede van de kerk in Rome te krijgen.

Bron: Belga