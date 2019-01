Twee Franse tennisspelers opgepakt in Belgisch onderzoek naar matchfixing

In Bressuire, in het westen van Frankrijk, zijn twee Franse tennisspelers opgepakt in het kader van een onderzoek dat in België geopend werd naar matchfixing en gokfraude, zo is uit Franse politiebron vernomen. Volgens de Franse sportkrant L’Équipe werden de twee opgepakt in “een onderzoek naar matchfixing in verband met een grote zaak van corruptie” in de sportwereld. Volgens de krant gaat het om Jules Okala (21), 381ste op de wereldranglijst in 2016, en Mick Lescure (25), 487ste op de wereldranking in 2018. De twee spelers zouden kort voor een wedstrijd in voorlopige hechtenis genomen zijn.

“De twee spelers worden ervan verdacht geld te hebben gekregen in ruil voor het verlies van een set tijdens Future-toernooien, maar ook in de Challengers tussen 2015 en de lente van 2018”, schrijft L’Équipe.







De zaak wordt in België onderzocht, “waar een grote criminele organisatie (…) erin geslaagd zou zijn tientallen spelers van verscheidene nationaliteiten over de wereld om te kopen, waaronder een belangrijk Frans contingent”.

Het vermoedelijke kopstuk van dit netwerk, een zekere Grigor S. die in België gedomicilieerd en van Armeense afkomst is, werd volgens de Franse sportkrant in juni 2018 opgepakt. Hij is in verdenking gesteld van corruptie, het witwassen van geld, schriftvervalsing, lidmaatschap van een criminele organisatie en inbreuken op de wetgeving op kansspelen. De krant voegt eraan toe dat ook vijf van zijn medeplichtigen werden gearresteerd.

bron: Belga