Thuisspelende Red Dragons kennen morgen tegenstanders

Morgen wordt vanaf 18u30 in het Brusselse Atomium geloot voor het EK volleybal voor mannenteams, dat van 13 tot 29 september 2019 plaatsvindt in België, Frankrijk, Nederland en Slovenië. Voor het eerst zijn er vier gastlanden voor het EK volleybal, voorheen waren dat er maximaal twee. Een andere primeur is dat er 24 teams deelnemen, een record. Als gastland is België rechtstreeks geplaatst. De Belgen zullen aantreden in poule B, Frankrijk in poule A, Slovenië in poule C en Nederland in poule D. In elke groep nemen zes teams het tegen elkaar op. De eerste vier van elke poule stoten door naar de achtste finales.

Op basis van de Europese ranking werden de 20 overige landen in vijf potten van elk vier teams ondergebracht. Uit pot 1 kunnen de Red Dragons titelverdediger Rusland, Servië, Italië of wereldkampioen Polen van Vital Heynen loten. In pot 2 zitten Bulgarije, Duitsland, Tsjechië en Turkije. Finland, Estland, Slowakije en Portugal zijn terug te vinden in pot 3, Spanje, Oekraïne, Griekenland en Macedonië in pot 4 en Wit-Rusland, Montenegro, Roemenië en Oostenrijk in pot 5. Rusland en Duitsland, de twee finalisten van het vorige EK, kunnen niet in dezelfde groep terechtkomen.







De Belgen zullen hun EK openen met twee duels in Paleis 12 van Brussels Expo. Daarna spelen ze de drie resterende groepswedstrijden in de Antwerpse Lotto Arena. Paleis 12 biedt plaats aan 10.000 volleybalfans, in de Lotto Arena zijn 5.000 plaatsen beschikbaar. Als de Belgen doorstoten naar de knock-outfase, volgt een partij in het Sportpaleis, goed voor 13.000 zitjes. De volleybond hoopt in totaal 100.000 fans te verwelkomen. Voormalig Red Dragon Frank Depestele is de toernooidirecteur in België.

Montpellier, Nantes en Parijs zijn de speelsteden in Frankrijk. In Nederland wordt er gespeeld in Amsterdam, Apeldoorn en Rotterdam. Slovenië werkt zijn wedstrijden af in Ljubljana. De finale gaat op 29 september door in Parijs.

Op het EK van 2017 in Polen eindigden de Belgen onder leiding van Vital Heynen op een knappe vierde plaats. In de kleine finale verloren ze met 3-2 van Servië. Kersvers bondscoach Brecht Van Kerckhove was toen de assistent van Heynen en vervolgens van Andrea Anastasi, die hij eind december opvolgde. De Italiaan leidde de Red Dragons naar een historische zevende plaats op het WK, maar stapte nadien op om persoonlijke redenen.

Bron: Belga