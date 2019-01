Rusland “wrijft zich niet in de handen” na de massale afwijzing van de brexitdeal door de Britse parlementsleden, die de kans op een brexit zonder overeenkomst groter maakte. Dat zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov, die verzekerde dat zijn land een “verenigde” en “sterke” Europese Unie (EU) wil. “We gaan niets zeggen en zeggen niets over de brexit, zelfs niet als sommigen voortdurend zeggen en schrijven dat Rusland in zijn handen wrijft en jubelt. Niets van dat alles”, zei Lavrov tijdens zijn jaarlijkse persconferentie.

“We hebben altijd gezegd, lang voordat het idee van de brexit gestalte kreeg, dat een verenigde, sterke en vooral onafhankelijke Europese Unie in ons belang is”, ging hij verder. “Laten we afwachten wat er gebeurt, natuurlijk staan we klaar om samen te werken met de Europese Unie en Groot-Brittannië als dit eindigt met een terugtrekking uit de EU”, voegde de minister eraan toe.







Na het referendum over de brexit werd Rusland ervan beschuldigd zich met de kwestie te bemoeien om zo verdeeldheid in het Westen aan te moedigen. De relaties tussen Rusland en Groot-Brittannië verzuurden nog verder door de vergiftiging van de voormalige Russische dubbelspion Sergei Skripal in het zuidoosten van Engeland. Londen acht de Russische geheime dienst hiervoor verantwoordelijk.

Bron: Belga