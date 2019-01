Ook Rafael Nadal een ronde verder zonder setverlies

Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich geplaatst voor de derde ronde op het Australian Open. De 32-jarige Spanjaard gunde in de tweede ronde in Melbourne thuisspeler Matthew Ebden (ATP 48) geen set: 6-3 en twee keer 6-2. In de eerste ronde was Nadal ook voor diens landgenoot James Duckworth (ATP 237) in drie sets te sterk. In de derde ronde wacht met Alex de Minaur (ATP 29), vorige week nog de beste in Sydney, opnieuw een Australiër. Die rekende in de tweede ronde af met de Zwitser Henri Laaksonen (ATP 166).

Nadal mikt in Melbourne op een tweede titel, precies tien jaar na die uit 2009. De 32-jarige Spanjaard kende wel een moeilijke aanloop. Zo zei hij af voor het toernooi van Brisbane omdat hij sukkelde met een dijblessure. Eind vorig seizoen had hij dan weer last van de knie.







bron: Belga