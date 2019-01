Nacer Bendrer: “Nooit deal gesloten met parket of onderzoekers”

Nacer Bendrer heeft nooit enige deal gesloten met het federaal parket of de onderzoekers om belastende verklaringen af te leggen over Mehdi Nemmouche, in ruil voor een voorwaardelijke vrijlating. Dat heeft de man verklaard op het Brusselse assisenhof. Gisteren hadden de advocaten van Mehdi Nemmouche gesuggereerd dat er wel een deal was gemaakt. In hun akte van verdediging, die ze gisteren voorlazen, suggereerden de advocaten van hoofdbeschuldigde Mehdi Nemmouche dat Nacer Bendrer onder druk zou gezet zijn om Nemmouche aan te wijzen.

“Bendrer werd in december 2014 opgepakt, en een jaar later weer vrijgelaten. Waarom had hij zoveel geluk? Omdat hij valse verklaringen tegen Nemmouche had afgelegd”, aldus ­advocate Virginie Taelman. “Hij heeft dat verklaard na een maand in de isoleercel van acht vierkante meter. Ze hebben hem gebroken en gaven hem toen de keus: dertig jaar de cel in of vrijkomen binnen enkele maanden.”







De advocaten van Bendrer spraken dat toen al tegen. En vandaag ontkende ook Bendrer met klem het bestaan van een dergelijke deal: “Ik heb nooit enige deal gesloten, ik weet niet waarom Nemmouche of zijn advocaten dat nu zeggen.”

bron: Belga