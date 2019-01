‘Misverstanden’ uitgeklaard na gesprek tussen klimaatjongeren en Vlaamse regering

Bij het gesprek tussen de klimaatjongeren en de Vlaamse regering zijn enkele misverstanden uitgeklaard. “Zo leefde het idee dat België de conclusie van de klimaattop in Katowice niet zou hebben ondertekend”, zegt minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). “Dat is uitgeklaard.” De jongeren reageren tevreden na het gesprek, maar blijven voorlopig elke donderdag op straat komen. De jongeren werden ontvangen door minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA), minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) en het kabinet van minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld). Dat gebeurde niet toevallig op een woensdag, want de regering wil het spijbelen ontmoedigen.

“We zijn met de jongeren overeengekomen om snel een rondetafelgesprek te organiseren”, zegt Schauvliege. “We zullen uit elke Vlaamse gemeente een scholier uitnodigen en hen samenbrengen met experts. We hopen dat in de loop van februari al te kunnen organiseren.”







De jongeren reageren tevreden. “We wilden dat er open gesprekken zouden komen en dat gaat nu gebeuren”, zegt Ward Winters uit Rotselaar. “Ze hebben ons ook verzekerd dat het niet om een eenmalig initiatief zal gaan.”

Toon Lambrecht uit Mechelen bevestigt dat er enkele misverstanden zijn rechtgezet door de ministers. “Wij zijn ook geen experts”, geeft hij aan. “We willen vooral debat.” De jongeren zijn het erover eens dat ze voorlopig doorgaan met de betogingen op donderdag. “Nu al beslissen wanneer we daarmee stoppen lijkt me niet verstandig”, zegt Lambrecht.

Liesbeth Homans vindt dat de geëngageerde scholieren voortaan een voortrekkersrol kunnen spelen om nog meer leeftijdsgenoten te inspireren. “Maar dan moeten we vanaf nu de handen in elkaar slaan”, zegt ze. “Om onze doelstellingen voor 2030 te halen, hebben we van iedereen een inspanning nodig, ook van hen. Op school, bijvoorbeeld, kunnen ze al heel wat bijsturen. Ze zouden er bij de directie op kunnen aandringen om plastic flessen te verbieden of koffie voortaan in herbruikbare kopjes te schenken.”

bron: Belga