“Ik veroordeel de aanslag, ik ben geen terrorist”

“Ik veroordeel deze aanslag met klem. Ik ben onschuldig en respecteer de mensen die de aanslag hebben gepleegd niet.” Dat heeft medebeschuldigde Nacer Bendrer gezegd tijdens het verhoor door voorzitter Laurence Massart. “Ik veroordeel deze aanslag met klem. Voor mij zijn zij die dat hebben gedaan hoerenzonen”, verklaarde hij. Hij stelde dat wat in het Joods Museum is gebeurd vreselijk is, en dat hij er niets mee te maken heeft. “Ik heb wat gelogen in Frankrijk, maar vanaf dat ik in België was heb ik altijd de waarheid verteld.”

“Ik ben geen terrorist, ik ben geen jihadist”, aldus Bendrer. “Ik heb wat stommiteiten uitgehaald, maar ik ben geen geen terrorist.”







Bendrer wordt ervan verdacht de wapens te hebben geleverd voor de aanslag in het Joods Museum op 24 mei 2014. Daarbij kwamen vier mensen om het leven.

bron: Belga