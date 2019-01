“Hervestiging enkel nog mogelijk via betrouwbare organisaties”

Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) neemt maatregelen nadat gisterenavond aan het licht is gekomen dat er misbruiken plaatsvinden bij de toekenning van humanitaire visa. Hervestiging zal enkel nog mogelijk zijn via betrouwbare organisaties, kondigt ze aan. In principe gaat het om het VN-vluchtelingenagentschap (UNHCR). “Mensen van de UNHCR screenen de vluchtelingen ter plaatse of ze in aanmerking komen voor een humanitair visum en selecteren ze op basis van objectieve criteria in een internationaal kader”, legt De Block uit. “Ook ngo’s kunnen voorstellen doen, maar we moeten wel eerst zeker zijn dat hun proces correct en transparant is en dat er een goede screening van de lijsten gebeurt.”

Betrokkenen zullen nog steeds individuele aanvragen kunnen indienen, maar zulke visa zullen slechts in hoogst uitzonderlijke situaties kunnen worden toegekend, aldus De Block, die duidelijk maakt te willen breken met de gebruiken onder haar voorganger Theo Francken (N-VA). “De poort via schimmige tussenpersonen is meteen bij mijn aantreden gesloten.”







bron: Belga