Gouden Schoen – Tessa Wullaert verovert haar tweede Gouden Schoen bij de vrouwen

Tessa Wullaert is woensdagavond in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs voor de tweede keer in drie jaar verkozen tot Gouden Schoen bij de vrouwen. Wullaert, die afgelopen zomer het Duitse Wolfsburg verliet voor het Engelse Manchester City, haalde het met 150 punten voor uittredend winnares Janice Cayman (116 ptn). Davina Philtjens werd derde (75 ptn). Wullaert kreeg haar trofee uit handen van Pär Zetterberg. Na winst bij de eerste verkiezing van de Gouden Schoen voor vrouwen in 2016 was Wullaert vorig jaar ook de grote favoriet bij de vrouwen. De keuze viel toen echter enigszins verrassend op Janice Cayman. Dit jaar is de hoofdprijs wel opnieuw voor Wullaert. De aanvalsleidster en het uithangbord van de Red Flames verteerde probleemloos de overstap van Wolfsburg naar Manchester City en draait moeiteloos mee bij de competitieleider in de Women’s Super League.

Toch werd 2018 ook een jaar van ‘net niet’ voor Wullaert. De 25-jarige West-Vlaamse verloor in het voorjaar de finale van de Champions League met Wolfsburg. Afgelopen najaar sneuvelden de Red Flames in de play-offs voor het WK tegen Zwitserland.

Wullaert reist donderdag de Red Flames na op winterstage in het Spaanse Pinatar. Daar bereiden de Belgische voetbalvrouwen het nieuwe seizoen voor met oefenduels tegen Spanje (donderdag) en Ierland (zondag). Later op het jaar nemen de Flames opnieuw deel aan de Cyprus Women’s Cup (25 februari-7 maart) en gaan ze op stage naar Los Angeles (2-8 april). Tussendoor, op 22 februari, vindt de loting voor de kwalificatiecampagne voor het EK van 2021 plaats. Die wedstrijden starten in het najaar van 2019.

