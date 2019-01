Gouden Schoen – Mehdi Carcela wint de eerste stemronde

Mehdi Carcela staat aan de leiding na de eerste stemronde voor de Gouden Schoen. Dat werd woensdag duidelijk tijdens de liveshow in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. De spelmaker van Standard bleef met 143 punten de Brugse topfavoriet Hans Vanaken (118 ptn) en zijn voormalige ploegmakker bij de Rouches, Junior Edmilson (80 ptn), voor. In de eerste stemronde werd gestemd voor de prestaties in de terugronde van vorig seizoen. Later op de avond wordt ook de uitslag van de tweede stemronde bekendgemaakt. Daarvoor tellen de prestaties in de heenronde van dit seizoen.

.







bron: Belga