Gouden Schoen – Ivan Leko troeft Philippe Clement af in strijd om prijs Trainer van het Jaar

Ivan Leko is woensdag in Puurs uitgeroepen tot Coach van het Jaar. De T1 van Club Brugge haalde het met 258 punten zeer nipt voor zijn Genkse collega Philippe Clement (253 ptn). Voormalig Standard-coach Ricardo Sa Pinto werd derde met 98 punten. Leko is op de erelijst de opvolger van Charleroi-coach Felice Mazzu. Hij kreeg zijn prijs uit handen van bondscoach Roberto Martinez. De veertigjarige Leko bereikte in 2018 het absolute hoogtepunt van zijn trainerscarrière. De Kroaat leidde Club Brugge in zijn eerste seizoen als T1 meteen naar de landstitel. De Bruggelingen stonden een heel seizoen aan de leiding en bleven in de play-offs nipt Standard voor.

Ook in het nieuwe seizoen lieten Leko en Club Brugge van zich spreken. Blauw-zwart won de Supercup en presteerde ook in de groepsfase van de Champions League verrassend sterk. De Bruggelingen behaalden zes punten en plaatsten zich zo voor de knock-outfase van de Europa League. In de competitie presteerde Club Brugge wisselvalliger, maar ze sloten de heenronde toch af op de tweede plaats, op zeven punten van een in uitmuntende vorm verkerend Racing Genk.

2018 kreeg voor Leko desondanks ook een licht bittere nasmaak, toen hij in oktober werd genoemd in de fraudezaak rond het Belgisch voetbal. Hij zat twee nachten in voorlopige hechtenis, maar kreeg alle steun van Club Brugge en hervatte nadien meteen zijn werkzaamheden.

bron: Belga