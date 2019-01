Gouden Schoen – Hans Vanaken volgt ploegmaat Vormer op als Gouden Schoen

Hans Vanaken is woensdag in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs verkozen tot de nieuwe Gouden Schoen. De Brugse spelverdeler haalde het op de 65e editie van de verkiezing met 250 punten afgetekend voor Standard-buitenspeler Mehdi Carcela (143 ptn) en de Genkse spelverdeler Alejandro Pozuelo (119 ptn). Hij is de opvolger van zijn Nederlandse ploegmaat bij blauw-zwart, Ruud Vormer. Vanaken kreeg de trofee uit handen van collega-Rode Duivel Dries Mertens. Hans Vanaken toonde zich heel 2018 zijn constante zelf. De 26-jarige Limburger legde in de Jupiler Pro League in totaal 14 goals en 17 assists op de mat. Niemand deed beter. Vanaken stuwde Club Brugge in mei naar een tweede landstitel in drie seizoenen en was in de beslissende play-offs belangrijk met twee goals en drie assists.

Hij bleef ook in de heenronde van het nieuwe seizoen de spelverdeler bij uitstek van blauw-zwart. Met twaalf beslissende passes is hij momenteel met ruime voorsprong de koning van de assists in de Jupiler Pro League. Ook in de Champions League was de middenvelder één van de drijvende krachten achter het knappe Brugse parcours, met zes behaalde punten en kwalificatie voor de Europa League. De ruime 0-4 zege op bezoek bij Monaco was het absolute hoogtepunt van de campagne. Zijn prestaties ontgingen ook bondscoach Roberto Martinez niet, en in september behaalde hij in de vriendschappelijke wedstrijd bij Schotland (0-4) zijn eerste cap voor de Rode Duivels.

Vanaken is na de Colombiaan José Izquierdo (2016) en Ruud Vormer (2017) de derde Bruggeling op rij die de Gouden Schoen wint. Dat lukte blauw-zwart nooit eerder in de geschiedenis van de verkiezing.

bron: Belga