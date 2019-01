Dertigtal multinationals gaan strijd aan met zwerfplastic

Een dertigtal multinationals hebben een alliantie in het leven geroepen waarmee ze de strijd willen aangaan met zwerfplastic in de natuur, en vooral dan in de zee. De initiatiefnemers, onder wie de Amerikaanse oliereus Exxon Mobil Corp., het Duitse chemieconcern BASF en Franse groep Suez, trekken daarvoor meer dan 1 miljard dollar uit. Bedoeling is om dat bedrag in de loop van de komende vijf jaar op te trekken tot 1,5 miljard. “Iedereen is het erover eens dat plastic afval niet in onze zeeën of waar dan ook in het milieu thuishoort. Dit is een complexe en serieuze wereldwijde uitdaging die vraagt om snel optreden en sterk leiderschap”, zegt David Taylor, topman van de Amerikaanse maker van consumentenproducten Procter & Gamble en voorzitter van de alliantie. “Ik doe een dringend beroep op alle bedrijven, groot en klein en uit alle regio’s en sectoren, om zich bij ons aan te sluiten.”

Begrijpen waar dat plastic afval vandaan komt is de sleutel. Onderzoek toont dat het plastic in de oceanen voor het overgrote deel afkomstig is van zwerfvuil op het land, luidt het. Het merendeel van het plastic afval wordt via rivieren verspreid en is terug te voeren tot tien grote rivieren over de hele wereld, voornamelijk in Azië en Afrika. Veel van die rivieren stromen door dichtbevolkte gebieden met een gebrek aan een adequate infrastructuur om afval te verzamelen en te recycleren, wat leidt tot aanzienlijke afvallekken.







De speciale Alliance to End Plastic Waste, een non-profitorganisatie, wil nu projecten ondersteunen die oplossingen moeten bieden op vier strategische domeinen. Zo zal ze investeren in manieren om het afval te verzamelen en te recycleren, luidt het in een verklaring. Er wordt ook geld uitgetrokken om het recycleren te vergemakkelijken, het bewustzijn bij overheden, bedrijven en gemeenschappen te vergroten en om enkele van de meest vervuilde gebieden te helpen schoonmaken.

bron: Belga