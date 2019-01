Dakar 2019 – Vierde ritzege voor Sébastien Loeb

De Fransman Sébastien Loeb en zijn Monegaskische navigator Daniel Elena (Peugeot 3008 DKR) hebben dinsdag de achtste etappe in de 41e Dakar gewonnen. De negenvoudige wereldkampioen rally had voor 360 kilometer tussen San Juan de Marcona en Pisco 7:37 minder nodig dan de Qatarees Nasser Al-Attiyah (Toyota Overdrive Racing). De Pool Jakub Przygonski en Tom Colsoul (MINI John Cooper Works) reden de derde tijd. In de stand loopt Al-Attiyah verder uit op Peterhansel (MINI John Cooper Buggy). De Fransman verloor dinsdag 24:14 en zakte in de stand naar de vierde plaats. Op het vlak van etappezeges doet niemand beter dan Loeb. Hij won er vier van de acht. Eerder was hij ook in de tweede, de vijfde en de zesde etappe de snelste. Toch zal Loeb naar alle waarschijnlijkheid deze Dakar niet winnen. Door motorpech, drie lekke banden op één dag en maandag nog elektrische problemen verloor hij een pak tijd. Dag na dag haalt het competitiebeest het van de tegenslag. In de stand schuift Loeb op naar de derde plaats, op 46:45 van Al-Attiyah en op 16 seconden van de tweede plaats van de Spanjaard Nani Roma (MINI John Cooper Works).

Dertienvoudig eindwinnaar Peterhansel kreeg nogmaals een klap te incasseren. Een uppercut die hem wellicht definitief uittelt voor de eindzege. De Fransman volgt als vierde op 53:30 van de leidersplaats. Dat lijkt een onoverbrugbare achterstand, al kan het in de Dakar snel keren.

Jakub Przygonski en Tom Colsoul zijn in de stand zesde, op 4:23 van de vijfde plaats van de Fransman Cyril Despres (MINI John Cooper Buggy).

Woensdag wordt de negende en voorlaatste etappe van deze Dakar gereden. Een rondje rond Pisco van 410 kilometer, waarvan 313 tegen de tijd.

.







Bron: Belga