Brexit – Premier May gaat verklaring afleggen

De Britse premier Theresa May gaat woensdagavond nog een verklaring afleggen, aan haar kabinet in Londen. Dat wordt bevestigd in kringen van de premier. Dat zou om 23 uur Belgische tijd gebeuren. Over de inhoud is nog niets bekend. Britse media melden intussen dat het niet de bedoeling is om nieuwe verkiezingen uit te roepen. May overleefde eerder op de avond met een kleine meerderheid een vertrouwensstemming in het Britse parlement. Die kwam er op initiatief van Labour, nadat de brexit-deal die May had onderhandeld met de Europese Unie met een grote meerderheid was weggestemd. Labour-leider Jeremy Corbyn pleitte voor nieuwe verkiezingen, maar dat is volgens May het slechtste wat Groot-Brittannië nu zou kunnen overkomen. Ze heeft alle partijleiders uitgenodigd om gesprekken op te starten over hoe het verder moet met de brexit.

bron: Belga